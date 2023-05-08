Hindiba bitkisi böbreklerdeki kumlara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hindiba bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hindiba bitkisinin böbreklerdeki kumların dökülmesine yardımcı olduğu vurgulandı.

HİNDİBA BİTKİSİ NEDİR?

Hindiba familyasının örnek bitkisidir. Çiçekleri sarıdır. Yaprakları az ve küçüktür. Sapı yoktur. Kökü uzundur. Kökünün dışı beyaz, içi esmer renktedir. Sütlü, acı bir suare ifraz eder. Yaprakları haşlanıp, salata gibi yenir. Kökü de, dövülerek kahve yapılır veya kahveye karıştırılır. Lezzeti mayhoşumsudur.

Ak ve kara olmak üzere iki çeşidi vardır. Hekimlikte yaprakları ve kökü kullanılır.

HİNDİBA NERELERDE VE NASIL KULLANILIR?

Hindiba yani radika otu, sadece yemeklik bir sebze olarak değil; çay şeklinde de yaygın biçimde tüketiliyor. Ayrıca harici uygulama maksadıyla tonik yapımında kullanılan bu bitki, ilaç ve takviye edici gıdalarda ise ham madde olarak değerlendiriliyor. Tabii, hindiba otunun zengin bir nektar kaynağı olarak arıcılıkta da önemli bir yer tuttuğundan bahsetmeden geçmek olmaz! Peki ya bu bitkinin kök kısımlarının bir zamanlar kahve niyetine tüketildiğini biliyor muydunuz? Öğütülüp kavrulduktan sonra tıpkı orijinal kahve gibi kavruk bir lezzete sahip olan hindiba kökü, yüksek besin değeri ve uyarıcı bileşenleriyle dinç hissetmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle günümüzde, kafeinsiz kahve yapımında doğrudan ham madde olarak kullanılıyor. Ayrıca bitki, klasik kahvelerde yardımcı malzeme olarak da tercih edilebiliyor.

HİNDİBA NASIL YENİR?

Yapraklarını doğrudan salata malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Gövdesini, yapraklarını ve acı orta kısmını ayırdığınız kökünü (soğanlarını) haşlayarak zeytinyağı ve limonla birlikte tüketebilirsiniz.

Soğan kısımları ile birlikte çiçekleri hariç tüm bitkiyi ince ince kıyarak ister doğrudan sebze yemeği pişirebilir; isterseniz de çorba, kremalı yemek ve hamur işi harcı yapabilirsiniz.

Soğan kısımlarını graten ve hindiba dolması yapımında ya da et/balık yemeklerinde yardımcı malzeme olarak kullanabilirsiniz.