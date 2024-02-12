Hindistan çiftçi protestolarına karşı önlem aldı

Kaynak: AA
Hindistan çiftçi protestolarına karşı önlem aldı
Hindistan'da taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla traktörlerle başkent Yeni Delhi'ye doğru yola çıkan çiftçileri durdurabilmek için şehre giden bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Asian News International'ın (ANI)'te yer alan habere göre, polis, çiftçi protestolarına karşı alınan önlemler hakkında açıklamada bulundu.

Hindistan polisi, 2021'de hükümete ilettikleri taleplerin halen yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla traktörleriyle Yeni Delhi'ye hareket eden çiftçilerin şehre girişini önlemek için bazı yolların dikenli tel örgü ve bariyerlerle kapatıldığını açıkladı.

Delhi ve Uttar Pradesh bölgeleri arasında kalan alanda halkın kamuya açık alanda toplanmasının da yasaklandığını kaydeden polis, ayrıca Uttar Pradesh'ten gelen traktör, otobüs, kamyon ve ticari araçların başkente girişinin de kısıtlandığını açıkladı.

Başbakan Modi, 2021'de çiftçilerin ürettiği mahsuller için sağlanacak mali destekleri istişare etmek üzere çiftçiler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir kurul oluşturacağını ifade etmişti.

Çiftçiler, hükümeti bu sözü tutmamakla suçluyor.

Son Haberler
CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba oldu Gündem
CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba oldu
Trabzonspor Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu Spor
Trabzonspor Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar Gündem
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar
Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor? Sağlık
Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor?
QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı Ekonomi
QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı Gündem
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti Spor
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti