Hindistan çiftçi protestolarına karşı önlem aldı

Asian News International'ın (ANI)'te yer alan habere göre, polis, çiftçi protestolarına karşı alınan önlemler hakkında açıklamada bulundu.

Hindistan polisi, 2021'de hükümete ilettikleri taleplerin halen yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla traktörleriyle Yeni Delhi'ye hareket eden çiftçilerin şehre girişini önlemek için bazı yolların dikenli tel örgü ve bariyerlerle kapatıldığını açıkladı.

Delhi ve Uttar Pradesh bölgeleri arasında kalan alanda halkın kamuya açık alanda toplanmasının da yasaklandığını kaydeden polis, ayrıca Uttar Pradesh'ten gelen traktör, otobüs, kamyon ve ticari araçların başkente girişinin de kısıtlandığını açıkladı.

Başbakan Modi, 2021'de çiftçilerin ürettiği mahsuller için sağlanacak mali destekleri istişare etmek üzere çiftçiler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir kurul oluşturacağını ifade etmişti.

Çiftçiler, hükümeti bu sözü tutmamakla suçluyor.