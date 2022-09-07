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İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı

Çin'den sonra Hindistan da iğnesiz koronavirüs aşısının kullanımını onayladığı bildirildi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:23
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Hindistan iğnesiz korona aşısının kullanımına onay verdi

İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
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AA’nın haberine göre; Hindistan’da hükümet, Bharat Biotech şirketinin geliştirdiği ve burundan alınan Covid-19 aşısının henüz aşı olmamış kişilerde kullanımına onay verdi.

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu adım, salgınla kolektif mücadelemizi daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, solunabilir Bharat Biotech Covid-19 aşısının etkililiğine ilişkin şirket tarafından herhangi bir çalışma yayınlanmazken, aşıların ne zamandan itibaren dağıtıma çıkarılacağına dair bilgi de verilmedi.

Çin, 5 Eylül’de yerli CanSino Biotech’in geliştirdiği "solunabilir" Covid-19 aşısına onay vermişti.

AŞILARIN ÜRETİM VE UYGULAMA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Enjektör yerine nebulizatör (fısfıs) ile tatbik edilen dünyanın ilk "solunabilir" Covid-19 aşısının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiler tarafından hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verilmişti.

Sprey formundaki aşılar, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılıyor. Yöntem, aşıların üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.

Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin sağlığa erişimin yeterli olmadığı uzak bölgelerde kullanım açısından kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyor. Bunun küresel olarak daha yaygın bağışıklık korumasına yardımcı olacağı umuluyor.

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