Hindistan tarihe karışıyor. Ülkenin yeni ismi Bharat olacak

Narendra Modi liderliğindeki hükümet, Parlamentonun özel oturumunda Hindistan'ın adının Bharat olarak değiştirilmesine yönelik bir teklif sunabilir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hindistan tarihe karışıyor. Ülkenin yeni ismi Bharat olacak

Editör: Özlem Kıral

18-22 Eylül tarihleri ​​arasında yapılması planlanan özel oturumda Parlamentonun Hindistan'ın adını Bharat olarak yeniden adlandırma kararı alması gündemde.

Hindistan Anayasası şu anda ülkeden "Hindistan, yani Bharat..." olarak söz ediyor, ancak bunun yalnızca "Bharat" olarak değiştirilmesi yönünde giderek artan bir çağrı var.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) şefi Mohan Bhagwat gibi önde gelen isimler bu değişikliğe desteklerini dile getirdi. Bhagwat daha önce insanları "Hindistan" yerine "Bharat" terimini kullanmaya çağırmış ve ülkenin yüzyıllardır Bharat olarak bilindiğini vurgulamıştı.

Parlamentonun yakın zamanda sonuçlanan muson oturumu sırasında BJP Rajya Sabha Milletvekili Naresh Bansal, sömürge köleliğini simgelediğini öne sürerek 'Hindistan'ın Anayasadan çıkarılmasını talep etmişti. Onun bu düşüncesi, "Hindistan" yerine "Bharat" yazılması yönünde bir anayasa değişikliği çağrısında bulunan BJP milletvekili arkadaşı Harnath Singh Yadav tarafından da bir kez daha tekrarlandı.

18 Eylül'de TBMM'nin özel oturumu başlarken, bu değişikliği gerçekleştirecek bir anayasa değişiklik tasarısının sunulabileceği yönünde öngörüler var.

Oturumun gündemi henüz açıklanmasa da söz konusu yasa tasarısının çıkma ihtimali göz ardı edilemez. İsim değişikliğini savunanlar, ülke için tek bir yerli ismin olmasının ulusal bir gurur duygusu aşılayacağına ve ülkenin zengin kültürel mirasını güçlendireceğine inanıyor.

Özellikle Cumhurbaşkanı, Başkan Yardımcısı ve Başbakan'ı taşımak için kullanılan özel uçağın üzerinde "Bharat" adı yazılır.

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