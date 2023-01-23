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Yeni bir Android işlem sistemi geliyor. İşte ilk bilgiler

Hindistan’ın yeni bir Andorid işlem sistemi geliştirileceği öne sürüldü.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:24
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Hindistan yeni bir Andorid işlem sistemi getiriyor

Yeni bir Android işlem sistemi geliyor. İşte ilk bilgiler
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Hindistan güvenlik ve sadeliğe odaklı yeni bir işletim sistemi daha geliştiriyor.

IndOS işletim sisteminin bir yeniden yapılanma mı yoksa ara yüz mü olacağı henüz netleşmedi ancak BharOS bir çatallanma olacak. Yani Android açık kaynak projesini temel alarak yeni bir işletim sistemi olarak geliştirilecek.

BHAROS NEDİR?

BharOS rakiplerinden farklı olarak güvenliğe ve sadeliğe odaklanıyor. Ara yüzde ön yüklü gelen bir uygulama yok. Tercihler kullanıcıya bırakılmış. PASS adındaki özel bir uygulama mağazası mevcut ve işletmelere yönelik olan uygulamalar bizzat editörler tarafından kontrol ediliyor. Güncellemeler ise anında sunuluyor.

YIL İÇERİSİNDE KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR

Hangi Android sürümünü temel aldığı bilinmiyor ancak BharOS biraz daha kurumsal tarafı hedefliyor. Aslında Huawei HarmoyOS tarzında ancak son kullanıcıya sunulmayacak. IndOS ise son kullanıcı tarafını hedefliyor. Bu yeni projelerin yıl içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.

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