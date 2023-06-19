Hindistan'da aranan Halistan hareketi lideri Kanada'da öldürüldü

Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, Kanada'da vurularak öldürüldü.

Hindistan'da aranan Halistan hareketi lideri Kanada'da öldürüldü

Anadolu Ajansı'nın Outlook India'ya dauandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti tarafından aranan KLF yöneticisi Nijjar, dün akşam saatlerinde Kanada'nın British Columbia eyaletinin Surrey kentinde uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Nijjar'ın adı, Hindistan tarafından yakın zaman önce yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alıyordu.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA) tarafından 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve komplo kurmak gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Nijjar ayrıca, ABD merkezli ayrılıkçı grup "Sikhs for Justice"e bağlı Kanada'nın Surrey kentindeki "Nanak Sikh Gurdwara" organizasyonunun başkanlığını yapıyordu.

HALİSTAN KURTULUŞ GÜCÜ

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt ayrıca Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında, Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak tanımlıyor.

KLF Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

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