Hindistan’da çiftçi protestolarında bir ölü

Bu, protestoların başladığı 13 Şubat’tan bu yana yaşanan ilk ölümlü olay oldu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, olay, Haryana eyaletindeki bir barikatta meydana geldi. Hükümetin teklifini reddeden çiftçiler, Yeni Delhi’ye doğru ilerlemek istedi. Polis, barikatları kaldırmak isteyen çiftçilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan arbedede birkaç polis yaralanırken, 24 yaşındaki bir çiftçi de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Punjab eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, çiftçilerin haklı taleplerini desteklediğini söyledi. Çiftçilerin temsilcilerinden Sarwan Singh Pandher ise, ölüm olayının ardından protestoları 23 Şubat’a kadar askıya aldıklarını ve yeni bir eylem planı hazırlayacaklarını duyurdu.

Hindistan’da çiftçi protestolarının arka planı

Hindistan’da çiftçiler, hükümetin Eylül 2020’de çıkardığı üç tarım yasasına karşı protesto gösterileri düzenliyor. Çiftçiler, yeni yasaların aracı şirketlerin lehine olduğunu, taban fiyat ve destekleme alımı garantilerini ortadan kaldırdığını ve çiftçileri topraksız bırakacağını iddia ediyor. Hükümet ise yeni yasaların çiftçilere pazarlama özgürlüğü sağlayacağını, tarımsal büyümeyi artıracağını ve çiftçilerin gelirini ikiye katlayacağını savunuyor.

Çiftçiler, başta Yeni Delhi olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde yolları ve barikatları kapatarak protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Protestolar sırasında bazı çiftçiler hayatını kaybetti. Hükümet, protestoların şiddetlenmesi üzerine Ocak ayında yasaları 18 ay askıya alma teklifinde bulundu. Ancak çiftçiler, yasaların tamamen iptal edilmesini istediklerini belirterek teklifi reddetti.

Hükümet ve çiftçiler arasında 19 Şubat’ta yapılan son görüşmede de bir uzlaşma sağlanamadı. Hükümet, çiftçilere bazı mahsulleri asgari fiyattan almayı ve beş yıllık bir plan sunmayı teklif etti. Çiftçiler ise hükümetin teklifini yetersiz bulduklarını ve protestolarına devam edeceklerini açıkladı.