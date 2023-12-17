Hindistan'da fabrikada patlama: 9 işçi öldü

Maharaştra eyaletindeki fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Maharaştra Eyaleti Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Eyaletin Nagpur bölgesinde patlayıcı ve insansız hava aracı üreten fabrikada patlama meydana geldiğini belirten Fadnavis, patlamada 3 kişinin yaralandığını, 6'sı kadın 9 kişinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Fadnavis, ölenlerin yakınlarına 500 bin Hint rupisi (yaklaşık 6 bin dolar) destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Fabrika yetkilisi Ashish Srivastava, ANI News'e yaptığı açıklamada, patlamanın üretim sırasında meydana geldiğini, işçilerin fabrikadan tahliye edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.