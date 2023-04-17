Hindistan’da kaplan alarmı: Sokağa çıkma yasağı getirildi

Hindistan’da kaplan saldırıları sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu sokağa çıkma yasağı getirildi.

Hindistan’da kaplan alarmı: Sokağa çıkma yasağı getirildi

Yetkililer, kuzey Hindistan'da bir veya daha fazla kaplanın saldırısında iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün gün batımından sonra yüzlerce köylüye evlerinden çıkmamaları talimatı verildiğini söyledi. Uttarkand eyalet yetkilileri, okulların Pazartesi ve Salı günleri de kapalı olduğu iki ilçede 19:00 ile 06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bir yetkili, ilk ölümcül saldırının Perşembe günü, ikincisinin ise Pazar günü meydana geldiğini, ancak bunların tek bir kaplanın mı yoksa iki farklı hayvanın mı işi olduğunun belli olmadığını açıkladı.

2 YILDA 108 KİŞİ KAPLAN SALDIRILARINDA ÖLDÜ

Geçen yıl açıklanan resmi rakamlara göre, Hindistan'da 2019 ile 2021 ortaları arasında en az 108 kişi kaplanlar tarafından öldürüldü. 2022'de polis, ülkenin doğusunda en az dokuz kişiyi öldüren ‘’insan yiyen’’ lakaplı bir kaplanı vurarak öldürdü. Hindistan'daki vahşi kaplan sayısının yaklaşık 3.200 olduğu ve bunun dünyadaki toplam sayının yüzde 75’ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı