Hindistan’da kaplan alarmı: Sokağa çıkma yasağı getirildi

Yetkililer, kuzey Hindistan'da bir veya daha fazla kaplanın saldırısında iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün gün batımından sonra yüzlerce köylüye evlerinden çıkmamaları talimatı verildiğini söyledi. Uttarkand eyalet yetkilileri, okulların Pazartesi ve Salı günleri de kapalı olduğu iki ilçede 19:00 ile 06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bir yetkili, ilk ölümcül saldırının Perşembe günü, ikincisinin ise Pazar günü meydana geldiğini, ancak bunların tek bir kaplanın mı yoksa iki farklı hayvanın mı işi olduğunun belli olmadığını açıkladı.

2 YILDA 108 KİŞİ KAPLAN SALDIRILARINDA ÖLDÜ

Geçen yıl açıklanan resmi rakamlara göre, Hindistan'da 2019 ile 2021 ortaları arasında en az 108 kişi kaplanlar tarafından öldürüldü. 2022'de polis, ülkenin doğusunda en az dokuz kişiyi öldüren ‘’insan yiyen’’ lakaplı bir kaplanı vurarak öldürdü. Hindistan'daki vahşi kaplan sayısının yaklaşık 3.200 olduğu ve bunun dünyadaki toplam sayının yüzde 75’ini oluşturduğu tahmin ediliyor.