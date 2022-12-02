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Hindistan’da kil ocağı çöktü 7 ölü

Hindistan’ın Chhattisgarh’ın Bastar bölgesindeki kil ocağının çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 23:29
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Hindistan’da kil ocağı çöktü 7 ölü

Hindistan’da kil ocağı çöktü 7 ölü
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Hindistan’ın Chhattisgarh’ın Bastar bölgesindeki Malgaon köyünde yer alan beyaz kil ocağında çökme meydana geldi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

Yetkililer, 5 kişinin madende, 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, ocağın köylülerin toprağı kazdığı sırada çöktüğünü söyledi.

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