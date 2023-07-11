Hindistan'da selin etkisi derinleşiyor: 80 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği bildirildi.

Hindistan'da selin etkisi derinleşiyor: 80 kişi öldü

Hindistan basınındaki habere göre, 8 Temmuz’dan beri ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor.

Yağışların yol açtığı seller ve toprak kayması nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Uttar Pradeş eyaletinde 42 kişinin ölümüne sebep olan şiddetli yağışlarda çok sayıda evin yanı sıra yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi.

Yağışlar nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği Himaçal Pradeş Eyalet Yetkilisi Jagat Singh Negi, eyalet genelinde otobanlar da dahil 1300’den fazla yolun yağışlardan olumsuz etkilendiğini belirtti.

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Hindistan Meteoroloji Dairesinden 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, kuzeydeki Himaçal Pradeş, Uttarakhand, Pencap ve Haryana eyaletleri için en üst seviye hava uyarısı olan "kırmızı alarm" verilmişti.

Açıklamada, Yeni Delhi'de 24 saatte metrekareye 153 kilogram yağış düştüğü ve bunun 1982'den bugüne tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu bildirilmişti.

Hindistan Merkez Su Komisyonundan yapılan açıklamada, Delhi'deki Yamuna Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği ve 11 Temmuz'da 205,33 metrelik tehlike sınırını aşmasının beklendiği kaydedilmişti. (AA)

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