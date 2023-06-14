Hindistan’da silahlı çatışma: 9 ölü

Hindistan’ın Manipur eyaletinde etnik grupların girdiği silahlı çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da silahlı çatışma: 9 ölü

Hindistan’ın Manipur eyaletinde iki etnik grup arasında silahlı çatışma çıktı. Eyaletin kuzeybatısında yaşayan Kuki kabilesi ile kuzeydoğusunda yaşayan Meitei kabilesi arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin başkenti Imphal’da üst düzey Polis Yetkilisi Shivakanta Singh, rakip gruplar arasındaki silahlı çatışmanın dün başladığını ve saatlerce sürdüğünü açıklayarak, “Şuana kadar en az 9 ölü ve 10 yaralı olduğuna dair raporlarımız var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan güvenlik güçleri, eyalette yasa dışı silahlar için arama başlattı.

EYALETTEKİ ANLAŞMAZLIK

Manipur'daki en büyük etnik grup olan Meitei, planlanmış kabile statüsü almak için yıllardır faaliyet yürütürken, planlı kabile statüsünde bulunan gruplar ise söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Ülkede planlanmış kabile kategorisine dahil edilen sosyo-ekonomik açıdan resmi olarak dezavantajlı olarak kabul edilen kabilelere siyasi temsil hakkı tanınırken, yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla iş imkanları da sağlanıyor.

Mayıs ayında Myanmar sınırında benzer bir olayda Meitei ve Kuki kabileleri arasında çıkan çatışmalarda en az 80 kişi ölmüş, 40 binden fazla kişi ise yerinden olmuştu. (İHA)

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