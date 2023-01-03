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Sular 4 metre çekilince ortaya çıktı. Sahile gidenler fark etti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gölde bulunan ve tarihi özelliğe sahip olduğu belirtilen taş sütun koruma altına alınacak.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:14
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Bursa'nın Orhangazi’deki İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı

Sular 4 metre çekilince ortaya çıktı. Sahile gidenler fark etti
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Yağış azlığı nedeniyle kıyıdan yaklaşık 4 metre çekilen İznik Gölü kıyısındaki kırsal Gölyaka Mahallesi'nde bazı kişiler, sahile yakın bölümde suyun içinde yatık şekilde sütun fark etti.

Muhtarlık tarafından durumun Orhangazi Kaymakamlığına bildirilmesi üzerine Bursa Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Müdürlükten gelen uzman ekip, üzerinde yazılar olan yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki sütunun tarihi özelliğinin bulunduğunu tespit etti.

Gölden çıkarılarak koruma altına alınacak sütunun hangi döneme ait olduğu ve üzerindeki yazıların, yapılacak inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

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