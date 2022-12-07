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Camilere dadanan hırsızlar polisten kaçamadı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 5 farklı camiden musluk ve alüminyum kapı çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 23:02
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Musluk ve alüminyum kapı çalan hırsızlar yakalandı

Camilere dadanan hırsızlar polisten kaçamadı
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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan 5 farklı camide yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahısların Y.V. ve S.U. olduğunu tespit etti. 

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler, düzenledikleri operasyon ile şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şahısların camilerden musluk ve alüminyum kapı çalmaları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (İHA)

 

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