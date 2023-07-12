Hindistan'ın kuzeyindeki selde en az 41 kişi öldü

Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Himaşal Pradeş'te otuz bir kişinin öldüğünü, Gelir Bakanı Brahm Shankar Jimpa'nın Hint haber ajansı ANI'ye verdiği demeçte, komşu Pencap'ta 10 kişinin daha öldüğünü söyledi.

Sukhu, altı helikopterin konuşlandırıldığını ve şimdiye kadar 2.000'den fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi. Çarşamba günü Twitter'da yaptığı açıklamada, bölge ekiplerinin sahada yardım çabalarını koordine ettiğini ve toprak kaymasından etkilenen yolları yeniden açmak için çalıştığını söyledi.