Hindistan'ın kuzeyindeki selde en az 41 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağmurların neden olduğu ani sel ve toprak kaymaları hafta sonundan bu yana en az 41 kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan'ın kuzeyindeki selde en az 41 kişi öldü

Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Himaşal Pradeş'te otuz bir kişinin öldüğünü, Gelir Bakanı Brahm Shankar Jimpa'nın Hint haber ajansı ANI'ye verdiği demeçte, komşu Pencap'ta 10 kişinin daha öldüğünü söyledi.

Sukhu, altı helikopterin konuşlandırıldığını ve şimdiye kadar 2.000'den fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi. Çarşamba günü Twitter'da yaptığı açıklamada, bölge ekiplerinin sahada yardım çabalarını koordine ettiğini ve toprak kaymasından etkilenen yolları yeniden açmak için çalıştığını söyledi.

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