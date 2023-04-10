Hindistan nisan sonunda Çin'i sollayacak

Hindistan nüfus bakımı sırasında Nisan sonuyla birlikte Dünya'nın en kalabalık ülkesi olarak kabul edilen Çin'i geçmesi bekleniyor. Hindistan'da 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı COVİD 19 salgınıyla bu yıla kalmıştı. Tahminler Hindistan'ın nufusunun 1,423 milyar kişinin üzerine çıkması bekleniyor. Çin'de ise nüfus 60 yıldan bu yana ilk kez düştü. Çin Devlet İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülke nüfusu 1960'lardan bu yana ilk kez 850 bin kişi azaldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu raporuna göre, Hindistan 2023'te Çin'i geçeceği tahmin ediliyordu. Bu durumun Nisan sonunda gerçekleşeceği belirtiliyor. Çin'in nüfusu ise 1.412 milyar kişi olarak biliniyor.

BM'nin açıkladığı tahminlere göre ise dünya nüfusu 15 Kasım'da 8 milyarı bulacak. Artışın, ölüm hızının yavaşlamasıyla birlikte 2100'de 10.4 milyara doğru ilerleyeceği belirtiliyor.