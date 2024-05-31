Hindistanlı Messi veda etti

Aktif futbolcular arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ın ardından en fazla milli gole sahip oyuncu olan 39 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile futbola veda edeceği tarihi açıkladı.

Hindistan'ın 6 Haziran'da Kuveyt'e karşı oynayacağı Dünya Kupası Ön Eleme karşılaşmasının ardından kramponlarını asacağını belirten Sunil Chhetri, 19 yıldır milli takım formasını giyiyor.

Hindistan milli takımı adına ilk golünü 2005 yılında atan Chhetri, kriket merkezli bir spor kültürünün olduğu ülkede, ulusal ve uluslararası alanda Hint futboluna ışık tutmasıyla tanınıyor.

Yıldız oyuncu kariyeri boyunca Hindistan'nın en prestijli spor ödülleri olan Arjuna ve Padma Shri dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Challenge Kupası, Güney Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası, Kıtalararası Kupa şampiyonlukları gibi daha pek çok başarıya imza atan Chhetri, 39 yaşına kadar futbol oynamasını uyguladığı sıkı bir diyet ve egzersiz rejimine bağlıyor.

Chhetri'nin futbola veda edeceğini duyurmasından sonra Hindistanlı futbol severler "Chhetri'den sonraki yıldızımız kim olacak?" sorusunu sormaya başladılar.

CHHETRİ'NİN KARİYERİ

Futbola 2002 yılında ülkesinde, Mohun Bagan'da başlayan Chhetri, bir bir yıl sonra JCT'ye transfer olarak burada çıktığı 48 maçta 21 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Delhi'de düzenlenen 59. Santosh Trophy'de Gujarat'a karşı 6 gol atarak ününü dünyaya taşıyan yıldız oyuncu, 2010 yılında MLS'ten Kansas City Wizards'a imza attı ve yurt dışına çıkan üçüncü Hindistanlı oyuncu oldu.

Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Sporting Lizbon tarafından transfer edilmesine rağmen burada resmi maça çıkamadan ülkesine geri döndü.

Hindistan'daki mümkün bütün kupaları kaldıran Chhetri 2007, 2009, 2012 Nehru Kupası, 2011, 2015, 2021 ve 2023 SAFF Şampiyonası şampiyonluklarını yaşadı.

Chhetri ayrıca 2007, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında AIFF Yılın Oyuncusu seçilerek kırılması imkansız bir rekora da imza attı.