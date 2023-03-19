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Hipertansiyon hastalarına oruç uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakır, Ramazan ayı öncesi orucun faydalarına değinerek dikkat edilmesi gereken konularda da uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 15:26
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Hipertansiyon hastalarına ‘oruç' uyarısı

Hipertansiyon hastalarına oruç uyarısı
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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Hakan Çakır, “Kalp yetmezliği ve dirençli hipertansiyon hastalarımızın oruç tutmalarını önermiyoruz” şeklinde konuştu.
Ramazan ayına günler kala Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakır, orucun vücut sağlığına olan faydalarına değinirken sağlık sorunu olan vatandaşlara ise uyarılarda bulundu. Oruç tutmanın kolesterol panelini iyileştirdiğini vurgulayan Çakır, sağlık sorunları olan vatandaşların ise doktor onayı ile birlikte oruç tutmalarını tavsiye etti.

“ORUÇ TUTMAK FAYDALI”

Oruç tutmanın sağlık açısından faydalarına değinen Doç. Dr. Hakan Çakır, “Oruç tutmanın kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileriyle alakalı çalışmalar çok kısıtlı. Bu konuda edindiğimiz bilgiler kısıtlı veri ve kişisel deneyimlerden kaynaklanıyor. Yapılan çalışma sonuçlarına göre; oruç tutmanın kolesterol panelini iyileştirdiği gözlemlenmiş. Oruç tutma esnasında kalori alımının kısıtlanması ve açlık durumu insülin direncini iyileştirmekte. İnsülin direncinin artmış olması hastanın kilo vermesinde yararlı oluyor. Yine hastalardaki inflamasyonu (iltihap) azaltıyor. Diğer yandan oruç tutmanın psikolojik yönü de var. Bu da özellikle kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda depresyon sıklığını azaltmakta” diye konuştu.

“DİRENÇLİ HİPERTANSİYON HASTALARIMIZ ORUÇ TUTMAMALI”

Doç. Dr. Hakan Çakır, “Özellikle semptomatik kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda oruç tutmak sakıncalı. Bilinen bir kalp yetmezliği olan bir hasta hala semptomatik nefes darlığı çekiyorsa, ciddi ödemleri varsa bu durumda oruç tutmasını önermiyoruz. Yine ileri devre kalp yetmezliği olan hastalarımız klinik olarak stabil olsalar dahi oruç tutmalarını önermiyoruz. Şah damarına stent taktığımız hastalar, stent sonrası ilk 6 ay süresince yüksek riskli dönemde oluyorlar. Bu hastalarımızın da işlem sonrası ilk 6 ay içerisinde oruç tutmasını önermiyoruz. Önemli konulardan biri olan dirençli hipertansiyon hastalarımızda oruç tutmalarını önermediğimiz gruplar arasında” diye konuştu.

HANGİ BESİNLER TÜKETİLMEMELİ

İftarda lifli ve proteinli gıdaların tüketilmesi gerektiğini belirten Çakır, “Özellikle yaz aylarında oruç tuttuğumuzda çok fazla sıvı kaybı oluyor. Bu nedenle iftar ve sahur aralığında yeterli sıvı almaları gerekiyor. Oruç tutan hastalarımızın yaptığı en büyük hata, iftar saatinde açlığın verdiği etkiyle çok ağır ve yağlı beslenmeleri. Bu durum için Türk Kardiyoloji Derneği şunu öneriyor; yemeklerini iftar ile sahur arasında 3'e bölmelerini öneriyorlar. İftarda işlenmiş karbonhidrat ve unlu mamullerden uzak durmalarını öneriyoruz. Daha çok lifli ve proteinli gıdalar almaları gerekiyor. Birçok kalp hastası oruç tutmaya başladığında ilaçlarını kesmek zorunda kalıyor. Oruç tutacak hastalarımızın bu durumu doktorlarıyla görüşerek kararlaştırması gerekiyor. Eğer hasta tek doz ilaç kullanıyorsa bu ilacı sahura ve iftara kaydırabiliyorsa ilacını alabilir. Sürekli aynı saatte almalı” diye konuştu.

İHA

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