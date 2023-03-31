Hırsız müteahhitlerle mücadele eden CHP'li hayatını kaybetti. Sarılgül'ün kendisini ayağından vurdurduğunu iddia etmişti

Bir dönem CHP’de Şişli İlçe Başkanlığı ve Şişli Belediye Meclis üyeliği görevleri yapan Dursun Çaltı hayatını kaybetti.

Daha önce CHP Şişli İlçe Başkanlığı yapan Dursun Çaltı, 1997 yılında Şişli Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluk sonrası dönemin Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk'ün tutuklanmasına neden olmuştu. Dursun Çaltı ayrıca Mustafa Sarıgül'e ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını gündeme getirdikten kısa bir sonra ayağından vuruldu. Çaltı, kendisini Sarıgül’ün vurdurduğunu iddia etmişti.

Çaltı, 2018’de yapılan yerel seçimde Şişli Belediye Başkanı adayı olmuştu.

Gazeteci Mehmet Faraç yaptığı paylaşımda “CHP'nin Şişli İlçe başkanıyken bölgeyi yağmalayan belediye başkanı ve hırsız müteahhitlerle mücadele ettiği için iki kez kurşunlandı. İmar rezaletine karşı hayatı pahasına mücadeleden kaçınmadı. Gerçek bir CHP'li Dursun Çaltı yaşama veda etti. Işıklar içinde uyusun” dedi.

“SARIGÜL ADAM VURDURMAYA YABANCI DEĞİL” DEMİŞTİ

Şişli’de yolsuzluklara karşı mücadele veren Dursun Çaltı, Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kendisini vurdurduğunu iddia etmişti. Çaltı, 2010 yılında Birgün gazetesine yaptığını açıklamada o dönemde yolsuzlukların üzerine gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Taner Yılmaz beni vurduğu sırada Sarıgül'ün yolsuzluklarını araştırıyordum hatta bir kısmını medyayla paylaşmıştım. Sonra vuruldum. Üstelik vuran bulunamıyordu. O sırada ben saldırı nedeniyle 4-5 ameliyat olmuş, bir süre hastanede yaşamaya başlamışken, sonradan bana kurşun sıkan şahıs olduğu anlaşılan Taner Yılmaz'ın sık sık belediyeye gelerek, 'Nerde ulan benim param!' diye bağırdığı duyulmuş. Hatta şimdi tehlikeye sokmamak için ismini vermeyeyim bir gün, bir meclis üyesi arkadaşım arayarak, 'Ya adamın teki geldi -adamı vurdurdunuz, paramı vermiyorsunuz- diye bas bas bağırınca, apar topar başkanın odasına soktular' diye haber verdi. Sonra saldırıdan 5 yıl sonra, yani 2005'de suikastçı teslim oldu. Sonradan öğrendiğime göre teslim olmasının nedeni, bu Sarıgül'den para isteyip orda burada konuşunca Sarıgül çevresi bunu ölümle tehdit etmiş ve o da korkudan ve intikam isteğiyle Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gidip teslim olmuş."