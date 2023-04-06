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Sarıgül: Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek aday Kılıçdaroğlu'dur

Kılıçdaroğlu bugün TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Sarıgül, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 13:14
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Kılıçdaroğlu ve Sarıgül görüşme sonrası açıklama

Sarıgül: Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek aday Kılıçdaroğlu'dur
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu - Sarıgül görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin "Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Mustafa Sarıgül ise "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelsek Türkiye'yi konuşuyoruz. Çok güzel bir görüşmeyi heyetler arasında gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Demokratik parlamenter sistemden yanayız" diyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. Sarıgül, "İnanıyorum ki Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki Türkiye'yi raylarına oturtacak olan aday sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca bugün Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile de görüşecek.

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