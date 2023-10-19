Hırsızlar suçüstü yakalandı

Aydın Nazilli’de bir evde hırsızlık yapan iki kadın suçüstü yakalandı.

KAYNAK: İHA
Hırsızlar suçüstü yakalandı

Turan Mahallesi’nde bir evden hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hırsızlık olayı ile ilgili olarak ilçe dışından gelen iki kadın şahıs tespit edildi.

Şahısları takibe alan ekipler Sümer Mahallesi’nde yine bir evde hırsızlık yapmak üzereyken şahısları suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada şahısların üzerinde 28 bin 690 TL, 115 Euro, 1 adet 24 ayar gram altın, 1 adet altın bileklik, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın kolye başlığı, 1 adet bayan kol saati ele geçirildi.

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