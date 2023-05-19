Hırsızlara engel olmak isterken canından oluyordu. Metrelerce sürüklendi

İstanbul’da Özgür Deniz'in, ekmek almak için girdiği fırının önünde çalışır şekilde bıraktığı hafif ticari aracı kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Çaresiz sürücü, çalınan aracının kapı kolundan tutarak hırsızlara engel olmaya çalışınca metrelerce sürüklendi. Deniz'in metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hırsızlara engel olmak isterken canından oluyordu. Metrelerce sürüklendi

Olay, Pazartesi akşamı saat 22.20 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Deniz, 77 BH 024 plakalı hafif ticari aracı ile ekmek almak için bir fırına gitti. Aracını fırının önünde çalışır vaziyette park eden Deniz fırına girdi. Deniz'in aracını çalışır vaziyette bırakıp fırına girdiğini gören 2 kişiden 1'i aracı çaldı. Deniz, çalınan aracının kapı kolundan tuttu ancak metrelerce sürüklendi ve hırsızı durdurmayı başaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı çalan kişiyi yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Hafif ticari aracın shaibi Özgür Deniz ise, sürüklendiği sırada bacaklarından yaralandı.

"KAPININ AÇILDIĞINI DUYDUM"

Aracı çalınan Özgür Deniz, "Pazartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Esenyurt Çınar mahallesi 1407 sokaktaki bir fırına uğrayarak aracımı anahrarı üzerinde bırakarak 'Şuradan iki ekmek alayım dedim. O şekilde fırına girdim. Fırına girmeden önce aracımdan bir ses geldi ona baktım.Birşey göremeyince, fırından ekmek alayım dedim. Fırına girdim tam ekmeği aldım, o arada kapının açıldığını hissettim.Hissettim derken duydum. Peşinden koştum, bağırdım, ama durmadı. Bende kapı kolundan kapıyı açarım düşüncesiyle, ama içeriden kilitledi. Sonra 200 metre kadar, caddenin başına kadar beni sürükledi. Bulunmasını istiyorum" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde Özgür Deniz'in, aracını fırının önünde çalışır şekilde bırakıp içeri girdiği, arkasından gelen şüphelinin otomobile binerek hızla uzaklaştığı görülüyor. Deniz, aracın çalındığını fark edince aracın kapı kolundan tutuyor ancak metrelerce sürükleniyor.

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(Kaynak: DHA)

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