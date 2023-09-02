Hırsızları taş ve sopalarla püskürttüler

İstanbul Başakşehir'de minibüs ile inşaata gelen hırsızlar, şantiye çalışanları taş ve sopalarla kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

KAYNAK: DHA
Hırsızları taş ve sopalarla püskürttüler

Şantiye çalışanları inşaat hırsızlarını taş ve sopalarla püskürttü. Uykunun en derin olduğu saatleri yani gece 04 ile 05 arasını seçen şantiye hırsızları Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki bir inşaattan malzemeleri çalmak için geldiler ama hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar

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Şantiye çalışanları inşaat bölgesine giren aracın hırsız olduğunu anlayınca aracın peşinden koşmaya başladı.

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Taş ve sopaları kapan şantiye çalışanları hırsızların bulunduğu araca saldırdı

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İddiaya göre, şantiyeye dadanan hırsızlar nedeniyle çalışanlar uykusuz geceler geçiriyordu.

Hırsızlar aralıklarla şantiye sahasına geliyordu. Yine geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde minibüs ile inşaat sahasına gelen şüpheliler, dış kapıdan girerek inşaata doğru yol aldı.

Bu sırada hırsızların geldiğini anlayan çalışanlar, ellerine geçirdikleri taş ve kalaslarla araca saldırdı. Hırsızların içinde bulunduğu minibüs geri manevra yaparak hızla olay yerinden kaçtı.

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O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, minibüsün inşaatın içini doğru gidişi görülüyor.

Minibüsün inşaat alanına girdiğini gören çalışanlar da ellerine geçirdikleri taş ve kalaslarla hırsızların içinde bulunduğu minibüsü kovalıyor.

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