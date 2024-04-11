Hırsızların bayram fırsatçılığı kamerada ortaya çıktı! Bu kadarına da pes dedirten olay

Kaynak: İHA
Hırsızların bayram fırsatçılığı kamerada ortaya çıktı! Bu kadarına da pes dedirten olay
Beylikdüzü'nde bayram namazını fırsat bilen hırsızların, bir dükkandan bisiklet, scooter ve akülü arabayı çaldığı güvenlik kameralarında ortaya çıktı.

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Olimpiyat Caddesi’nde dün sabah saat 07.20 sularında hırsızlık olayı yaşandı.

İddiaya göre, dükkan sahibi Nuri Ercan, bayram namazına gittiği sırada dükkanına hırsızlar girdi. Ercan'ın bayram namazına gitmesini fırsat bilen hırsızlar, plakasız bir minibüsle yanaştıkları dükkanın kilidini kırarak içeri girdi.

2 hırsız, dükkan sahibinin çocuklarına ait bisiklet, scooter ve akülü arabayı plakasız minibüse taşıyıp kaçtılar. Yaşanan hırsızlık anları, dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"BAĞIRAN BİR KİŞİNİN SAYESİNDE KAÇIP GİDİYORLAR"

Hırsızlıkla ilgili konuşan dükkan sahibi Nuri Ercan, “Sabah bayram namazına gitmiştik biraderle. Sabah namazdan geldiğimizde dükkanın kapısının açık olduğunu gördüm ve biradere sordum. O da ben açmadım dedi. Dükkana girmeye çalışırken kapı kilidinin kırıldığını gördüm. İçeride çocukların bisikletleri vardı. Bisikletleri, scooterları, akülü arabayı alıp götürmüşler. Daha sonra kamera kayıtlarını seyrettiğimizde plakasız bir minibüs geliyor. Kapıyı kırarak içeriye giriyorlar. İçeriden bisikletleri taşıyıp arabaya yükleyip, karşı taraftan bağıran bir kişinin sayesinde kaçıp gidiyorlar. Yoksa içeride daha bir sürü şey vardı onları da alıp götürebilirlerdi” diye konuştu.

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