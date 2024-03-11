Hırsızların evinde kalem görünümlü suikast tabancası ele geçirildi

Kaynak: DHA
Hırsızların evinde kalem görünümlü suikast tabancası ele geçirildi
Hatay’da çok sayıda hırsızlık olayına karışan A.T. ve S.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çalıntı eşyalarla kalem görünümlü suikast tabancası ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen A.T. ve S.K. isimli şüphelileri evinde gözaltına aldı.

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SUİKAST TABANCASI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 50 bin TL değerinde oto yedek parçası, 4 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 10 adet tablet, 12 adet fişek, kalem görünümlü suikast tabancası, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet havalı tüfek, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Şüpheli kişiler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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