Hırsızlığı ortaya çıkartınca mükafatı sürgün oldu. Sonra kul hakkı yemiyoruz derler

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İnşaat Emlak Birimi’nde hizmet alımlarındaki ihalelerle ilgili milyonlarca lira ‘usulsüzlük’ yapıldığı iddiasıyla 7 kişinin görevden uzaklaştırıldığı soruşturmayı açtıran ve ardından Hatay’a görevlendirilen Bursa Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, önceki gün müdürlük görevinden istifa etti.

"CEZALANDIRILDI"

Diriliş Eğitim Sen Bursa İl Başkanı İsmail Can, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün başka bir ile sürgün edilmek suretiyle cezalandırıldığını söyledi.

İsmail Can “Diriliş Eğitim Sen Bursa İl Başkanlığı olarak Bursa’nın Kestel ilçesinde güçlendirmeye giren bazı okullarda gördüğümüz müteahhit kaynaklı eksiklikler ve yanlışlıklarla alakalı bir rapor hazırlayıp Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Serkan Gür’e arz etmiştik. Rapor üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı.” dedi.

“BEDELİ OLACAKTI”

Can “Sendikamızın şikayeti haricinde inşaat ve ihalelerle alâkalı başka kaynaklardan gelen şikayetlerin artması üzerine Sayın Serkan Gür, Bakanlık müfettişlerini çağırarak şikayetlerin soruşturulmasını sağladı. Bakanlık müfettişleri göreve başlar başlamaz bir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ile altı personel açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı. Okul güçlendirme ihalelerindeki yolsuzluk ve usulsüzlük şikayetlerine göz yummayarak Bakanlık müfettişlerince soruşturulmasını istemenin elbette bir bedeli olacaktı.” diye konuştu.

Diriliş Eğitim Sen Bursa İl Başkanı İsmail Can, "Haramzadelerin çıkarlarına çomak sokan Bursa’nın Ömer’i Sayın Serkan Gür, belli ki Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nı yanlış bilgilendirip yönlendiren güç odakları tarafından Bursa’dan Hatay’a sürgün ettirilmiştir.” dedi.

“KABUL EDİLEMEZ"

İsmail Can “Liyakat ve çalışkanlığı ile temayüz etmiş Serkan Gür’ün sürgün edilmesi kabul edilemez! Sayın Cumhurbaşkanım; yapılan usulsüzlük ve yolsuzluklara dur diyen liyakatli bürokrat Serkan Gür’e ve yürütülen soruşturmaya sahip çıkmanızı bekliyoruz. Sendika olarak yürütülen soruşturmanın takipçisiyiz.” diye konuştu.

Bursa Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, önceki gün müdürlük görevinden istifa etti.