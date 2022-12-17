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Hırsızlık için girdikleri yazlık eve yerleştiler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde boş olan yazlık eve balkondan girerek kiracı gibi görünüp evdeki eşyaları satan hırsızlar yakalandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 06:25
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Hırsızlık için girdikleri yazlık eve yerleştiler

Hırsızlık için girdikleri yazlık eve yerleştiler
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Akçay mahallesi 110 Sokak’ta meydana gelen olayda, kış aylarında nadiren yazlık dairesine gelen ev sahibi oda ışıklarının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri dairede M.T. ve Y.B. isimli bir erkek ve bir kadını suçüstü yakaladı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin daireye balkondan girdiği, içeriden evin anahtarını alarak kendilerini kiracı olarak gösterip, yazlık içerisinde bulunan değerli eşyaları satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Polis ekipleri kişileri göz altına alırken, satılan malzemeleri de tekrar bulunarak daire sahibine teslim etti.

Bugün adliyeye sevk edilen kişiler tutuklandı. (AA)

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