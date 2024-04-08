Hırsızlıkla suçladıkları işçilerini darbedip tabancayla vuran kardeşler tutuklandı

Kaynak: DHA
Hırsızlıkla suçladıkları işçilerini darbedip tabancayla vuran kardeşler tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir inşaat firmasının sahibi olduğu iddia edilen M.A., işçisi Hüseyin S.'yi hırsızlıkla suçlayarak uyardıktan sonra yaşanan olayda, oğulları Hasan ve Abdulkadir Aslanbay ile birlikte Hüseyin S.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Yaşanan olayın ardından tutuklanan kardeşler Hasan ve Abdulkadir Aslanbay, babaları M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnciden, dün saat 16.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. M.A., iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi uyarmış, ardından aralarında yaşanan tartışmanın ardından Hüseyin S. olay yerinden ayrılmıştı. Bunun üzerine öfkeyle hareket eden M.A. ve oğulları, Hüseyin S.'yi takip etmiş, onu yakaladıkları bir iş yerinde darbetmiş ve ardından Abdulkadir Aslanbay tarafından tabancayla ateş açılmıştı. Hüseyin S. ağır yaralanmış ve acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.A. ile oğlu Hasan Aslanbay tutuklanırken, kaçan Abdulkadir Aslanbay da yakalandı ve adli süreç başlatıldı.

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