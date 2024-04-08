Hırsızlıkla suçladıkları işçilerini darbedip tabancayla vuran kardeşler tutuklandı

Yaşanan olayın ardından tutuklanan kardeşler Hasan ve Abdulkadir Aslanbay, babaları M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnciden, dün saat 16.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. M.A., iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi uyarmış, ardından aralarında yaşanan tartışmanın ardından Hüseyin S. olay yerinden ayrılmıştı. Bunun üzerine öfkeyle hareket eden M.A. ve oğulları, Hüseyin S.'yi takip etmiş, onu yakaladıkları bir iş yerinde darbetmiş ve ardından Abdulkadir Aslanbay tarafından tabancayla ateş açılmıştı. Hüseyin S. ağır yaralanmış ve acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.A. ile oğlu Hasan Aslanbay tutuklanırken, kaçan Abdulkadir Aslanbay da yakalandı ve adli süreç başlatıldı.