Hırvat yıldız futbolu bırakma kararı aldı

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın listesinde olan Sime Vrsaljko, 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan Sime Vrsaljko, son olarak Olympiakos'un formasını terletti.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli oyuncu, 31 yaşında futbolu bıraktı.

Vrsaljko, kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi takımlarda da forma giydi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Olympiakos'tan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan Vrsaljko, menajerler vasıtasıyla Beşiktaş'a önerilmişti.

Ancak Şenol Güneş transferi veto etmiş ve imzalar atılmamıştı.