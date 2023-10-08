Hırvat yıldız 30 yaşında milli takımı bıraktı

Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden 30 yaşındaki Marko Livaja, milli formaya veda ettiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Hırvat yıldız 30 yaşında milli takımı bıraktı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Livaja, "Uzun süre düşündükten sonra milli takımdan ayrılamaya karar verdim. Bu kararımı ilk olarak Hırvatistan Futbol Federasyonuna bildirdim. Bu zamana kadarki takım başarıları ve çalışmaları için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Hajduk Split'te forma giyen Livaja, teknik direktör Zlatko Dalic'in UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmanın aday kadrosunda da yer alıyordu.

Hırvatistan adına 30 karşılaşmada forma giyen Livaja, 4 gol atmıştı.

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