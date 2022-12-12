Arjantin maçı öncesi Luka Modric hayalini açıkladı

Çeyrek finalde Brezilya'yı elediklerini hatırlatan Modric, Arjantin karşısında da aynı başarıyı göstereceklerine inandıklarını söyledi.

Modric, Real Madrid'le olan sözleşmesinin haziran ayında biteceğinin hatırlatılması üzerine "Şu anda bu önemli değil, Hırvatistan ile Dünya Kupası'ndayım. Ne olacağını göreceğiz. Her şey hakkında konuşmak için zamanımız var. Olması gereken olacak, merak etmeyin" dedi.

Modric, "Tabii ki Real Madrid'de emekli olmayı çok isterim, bunu birçok kez söyledim. Asla yüzde 100 emin olamazsın ama benim istediğim de bu. Benim için bir rüya olurdu. Hayalim bu" ifadelerini kullandı.