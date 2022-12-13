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Kuracı maymun Arjantin Hırvatistan maçının sonucunu açıkladı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çektiği kuraların çıkmasıyla ünlenen gibon türü Kent isimli maymun, bu akşam, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçı için tahminini yaptı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:04
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Dünya Kupası'nın yarı final maçında, Arjantin ile karşılaşacak Hırvatistan'ın galip geleceğini kuracı maymun söyledi

Kuracı maymun Arjantin Hırvatistan maçının sonucunu açıkladı
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çektiği kuraların çıkmasıyla ünlenen gibon türü Kent isimli maymun, bu akşam, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında, Arjantin ile karşılaşacak Hırvatistan'ın galip geleceğini seçti.

Ülkede çektiği kuraların gerçek çıkmasıyla ün kazanan, Zagreb'deki hayvanat bahçesinin en ünlü sakinlerinden Kent, bugün çektiği kurada, Hırvatistan'ın "erken zaferini" ilan etti.

Önüne koyulan ve üzerinde Arjantin ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu iki ayrı kutudan, Hırvat bayrağının olduğu kutudaki yemeğini alan Kent, Hırvatistan'ı bu akşam oynanacak yarı final maçının galibi olarak seçti.

Zagreb Hayvanat Bahçesi Müdürü Damir Skok, Kent'in şimdiye kadar bir kutu seçiminde bu kadar kararlı olmadığını kaydetti.

Skok, Kent'in, Hırvatistan'ın önceki maçlarda da galip geleceğini seçtiğini ve sonuçların doğru çıktığını ifade etti.

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