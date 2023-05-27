Hırvatistan'da Türkiye'deki depremzedeler için konser düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için konser verildi.

Hırvatistan'da Türkiye'deki depremzedeler için konser düzenlendi

Zagreb Filarmoni Orkestrası ve Türk piyanist Hakan Ali Toker'in sahne aldığı konser, Hırvat-Türk Dostluk Derneği (HTUP) ve Hırvatistan Gençlik Müzikalince, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Hırvatistan Kültür ve Medya Bakanlığı ile Zagreb Belediyesi'nin himayesinde, Türk Havayollarının sponsorluğunda düzenlendi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh burada yaptığı açıklamada, satılan konser biletlerinden elde edilen gelirin, Türkiye'deki depremzedeler için kullanılacağını ifade etti.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği 2. Katibi Ertan Yılmaz ise düzenlenen konser için teşekkür ederek, Hırvatistan devleti ve halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye yardım elini uzattığını anımsattı.

Yılmaz, konserde çalınacak her notanın, Hırvatistan'ın umut, direniş ve özverili yardım mesajıyla yankılanacağını kaydetti.

Etkinliğe 1300 kişinin katıldığı belirtildi.

(AA)

aa-20230526-31247859-31247858-hirvatistanda-turkiyedeki-depremzedeler-icin-konser-duzenlendi.jpg

aa-20230526-31247859-31247857-hirvatistanda-turkiyedeki-depremzedeler-icin-konser-duzenlendi.jpg

aa-20230526-31247859-31247856-hirvatistanda-turkiyedeki-depremzedeler-icin-konser-duzenlendi.jpg

aa-20230526-31247859-31247855-hirvatistanda-turkiyedeki-depremzedeler-icin-konser-duzenlendi.jpg

Öne Çıkanlar
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Son Haberler
Taksici ile kurye birbirine girdi Güncel
Taksici ile kurye birbirine girdi
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim” Magazin
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim”
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi Güncel
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması Güncel
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler Sağlık
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba” Güncel
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba”
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi Güncel
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi