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Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü

Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 17:38
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Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde Mig-21 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü

Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan ''Mig-21'' tipi savaş uçağı düştü
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Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.

Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.

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