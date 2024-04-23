Hisarcık’ta makamlar kız öğrencilere emanet

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilginç bir gelenek yaşandı.

Makamlar, bu özel gün nedeniyle kız öğrencilere devredildi.

Kaymakam İsmail Tosun, makamını Şehitler Ortaokulu’ndan Ayşenur Demir’e devretti.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, makamını Cumhuriyet İlkokulu’ndan Eslem Akaydın’a devretti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, makamını Atatürk İlkokulu’ndan Eslem Kahveci’ye devretti.

Bu güzel gelenek, çocukların katılımını teşvik ediyor ve 23 Nisan’ın anlamını vurguladı.