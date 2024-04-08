Hisse 2.0: TradingView’de yeni hisse takipçisi nasıl kullanılır?

Hisse 2.0 Takipçisine Nasıl Erişirsiniz?

TradingView'in web sitesinde veya masaüstü uygulamasında, üst araç çubuğuna gidin, Ürünler butonun üzerine gelin, ardından Takipçi ve Hisse 2.0 'a tıklayın.

Neden Hisse 2.0 Takipçisi Kullanılmalı?

Hisse 2.0, yatırımcıların küresel hisse senedi piyasalarını verimli ve hızlı bir şekilde incelemelerini sağlar. Karar verme sürecini geliştirmek, zaman yönetimini iyileştirmek, araştırmayı teşvik etmek ve sağlam risk yönetimi süreçlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Kesin kriterlerinize göre çok sayıda hisse senedini filtreleme özelliğiyle Hisse 2.0, alım satım sürecinizde paha biçilmez bir araç haline gelecektir.

Nasıl Çalışır?

Bu tarama aracı ile olasılıklar gerçekten sonsuzdur. İdeal hisse senedi parametrelerinizi hayal edebiliyorsanız, muhtemelen bunun için özel bir ekran oluşturabilirsiniz. Basitçe filtrelemek istediğiniz kriterleri belirleyin ve takipçi bu kriterlere uyan hisse senetlerini gösterecektir.

Örneğin, F/K oranı 10'un altında olan hisse senetlerini, 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem gören hisse senetlerini veya sıfır borçla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan hisse senetlerini tarayabilirsiniz. Filtre kombinasyonları sınırsızdır.

Temel Özellikler

Özelleştirme: İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyması için özel hisse senedi taramaları oluşturun, kaydedin, yeniden adlandırın ve silin. TradingView ayrıca en yüksek net gelir, güçlü performans gösteren küçük sermayeler, temettü kralları ve daha fazlası gibi faktörlere göre sıralanmış bir dizi önceden oluşturulmuş tarama sunar.

Çoklu Piyasa Seçimi: Hisse senetlerini küresel olarak veya birden fazla belirli ülke/piyasa seçerek filtreleyin. Hisse 2.0, dünya çapındaki tüm büyük borsalardan hisse senetlerini taramanıza olanak tanır - Türkiye , ABD , Hindistan , Japonya , Almanya , Hong Kong ve gelişmekte olan ülkelerdeki düzinelerce daha fazla piyasa.

Gelişmiş Filtreler: Endeks, fiyat, piyasa değeri, F/K, EPS büyümesi, temettü verimi, sektör, analist derecelendirmeleri, zaman içindeki performans ve çok daha fazlası gibi yüzlerce temel ve teknik analiz veri noktası arasından seçim yapın.

Görsel Sütunlar: Takipçinizin gösterdiği hisse senetleri için performans trendlerini, teknik formasyonları, temel ölçümleri ve daha fazlasını anında tespit etmek için görselleştirme sütunlarını seçin. 100'den fazla yerleşik sütun seçeneği mevcuttur.

Hisse 2.0 son derece güçlü bir araçtır, ancak kullanımı aynı zamanda sezgiseldir. Bir piyasa seçerek başlayın, ardından filtre bölümünü kullanarak kriterlerinizi tanımlayın. Geçen ay %10'un üzerinde artış gösteren hisse senetlerini mi görmek istiyorsunuz? Bunu bir filtre parametresi olarak eklemeniz yeterli. Daha karmaşık taramalar oluşturdukça, gelişmiş seçeneklerden yararlanın ve filtrelerin mantıksal olarak birleştirildiğinden emin olun.

İdeal taramanızı oluşturulduktan sonra, ileride kolay erişim için kaydedin. Ardından, stratejiniz için en önemli olan bilgileri en iyi şekilde analiz etmek için görsel sütunları özelleştirin. İşlem akışınızı optimize etmek için sütunları özelleştirebilir, yeni özel sütunlar oluşturabilirsiniz.

TradingView'in Hisse 2.0 takipçisi ile hisse senedi taraması verimli, anlaşılır ve özel alım satım ihtiyaçlarınızla tam olarak uyumlu hale gelir. Bugün giriş yapın ve yeni bir tarama gücü seviyesini deneyimleyin!