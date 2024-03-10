Hizbullah, İsrail yerleşim birimini füzeleriyle hedef aldı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yapılan saldırılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, dün akşam Lübnan'ın Hirbet es-Slim beldesine yapılan saldırıya misilleme olarak Meron yerleşim biriminin katyuşa füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail medyası da Lübnan'dan atılan onlarca füzenin Meron'a düştüğünü aktardı.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın sınır bölgesinde bulunan Hirbet es-Slim beldesinde bir eve gerçekleştirdiği saldırıda aralarında hamile bir kadının da olduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Hizbullah, saldırıda ölenlerden 3'ünün kendi mensubu olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker hayatını kaybetti.

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