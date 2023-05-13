Hizbullah üyeliğinden tutuklanan isimler Kızılay yöneticisi oldu. "Gaffar Ağabey özür dileriz"

HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılması ve AKP listelerinden milletvekili adayı çıkarmasının ardından terör örgütü Hizbullah ile ilişkili isimler tartışma konusu oldu.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlar barınma sorunu yaşarken çadır satışı ile gündeme gelen Kızılay, bu kez de Hizbullah ile ilişkili isimler üzerinden gündeme geldi.

KEREM KINIK'IN DANIŞMANI HİZBULLAH ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, daha önce Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın danışmanlığını yapan ve bugünlerde Kızılay Denetim Kurulu Üyesi olan Şehmus Yıldırım’ın kamudan milyonlarca liralık ihaleler aldığı ortaya çıktı.

2000 yılında Hizbullah üyeliğinden tutuklanan ve bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Yıldırım, Kızılay’daki görevinin dışında ticaret hayatına devam ediyor. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Hizbullah’tan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini doğrulamıştı.

GAZETECİ BURAK ERSEMİZ, GAFFAR OKKAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Kızılay ve Hizbullah ile ilişkili isimlerin bağlantısının ortaya çıkması üzerine Gazeteci Burak Ersemiz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ersemiz, terör örgütü Hizbullah tarafından şehit edilen Gaffar Okkan'dan özür dileyerek şu paylaşımı yaptı:

"Gaffar Ağabey özür dileriz. Katillerin Kızılay'da yönetici oldu.."

HİZBULLAH İLİŞKİLİ İSİMLERİN KIZILAY BAĞLANTILARI

Şehmus Yıldırım, 2014’te “Dayk Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni” kurdu. Ardından da 2016 ile 2022 yılları arasında kamudan 6 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 138 milyon 441 bin TL olarak açıklandı. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BİMTAŞ’tan da ihale alan Yıldırım, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden de ihaleler kaptı.

Kızılay Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz'ın da eski Hizbullah hükümlüsü olduğu anlaşılmıştı. Yılmaz, yakalandıktan sonra “Hizbullah'ın çökertilmesine yönelik bilgiler verdiği” gerekçesiyle pişmanlık yasasından yararlanmak istemişti. Ancak “bu bilgiler yetersiz bulunduğu” için söz konusu istek reddedilmişti. 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Yılmaz'ın 2004'te şartlı tahliye olduğu, 2013'te hakların iadesi davasını kazanıp sabıka kaydını sildirdiği bildirilmişti.

KIZILAY’DA BAŞKALARI DA VAR

Şehmus Yıldırım, Kızılay'da Hizbullah'la gündeme gelen tek isim değil. Hizbullah davasından ceza alan Mesut Işık’ın Kızılay Şube Başkanı, Naif Yılmaz’ın ise Kan Merkezi Müdürü yapıldığı açığa çıkmıştı. Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Hizbullah üyesi olmak suçundan ceza almıştı. Işık, 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'da örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü operasyonun sonrasında dokümanların çözümlemesiyle yakalanmıştı. Işık, cezasını tamamlayınca tahliye olmuştu.