Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatırken, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.

İsrail'in önde gelen televizyon kanallarından Kanal 12'nin haberine göre, Ben Gurion Havalimanı’ndan yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi ve iniş yapmak üzere olan uçaklar bölgedeki diğer ülkelere yönlendirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik büyük çaplı bir saldırı planladığını öne sürerek, İsrail ordusunun buna yanıt olarak Lübnan’ın güneyine saldırılar başlattığını duyurdu.

Hagari, "Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roket saldırıları düzenlendi. Bu saldırılara karşılık olarak İsrail ordusu Hizbullah hedeflerini vuruyor" dedi.

Hizbullah'ın saldırıları İsrail'in kuzey bölgelerini hedef aldı.

Ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde, özellikle Dovev, Baram ve Ein Yacov gibi yerleşim birimlerinde sirenler çalmaya başladı. İsrail Ordu Radyosu, vatandaşlara sığınaklarda kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

İki taraf arasındaki çatışmaların hızla tırmandığı bu süreçte, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.