Hizbullah'tan İsrail'e operasyon

Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalara karşılık olarak, İsrail’in askeri ve sivil hedeflerine çeşitli silahlarla saldırdığını açıkladı.

Hizbullah, İsrail askerlerinin sınır bölgesindeki Merc ve Hadab Yarun mevkilerinde toplandıkları yerleri, Birket Rişe adlı askeri üssü ve Yuval adlı sivil yerleşim birimindeki askeri birlikleri uygun silahlarla vurduğunu bildirdi. Ayrıca, Hizbullah, Metula adlı sivil yerleşim biriminde bulunan askeri istihbarat ekipmanlarını da füze ile hedef aldığını duyurdu.

İsrail ile Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları, 8 Ekim 2023 tarihinde başlamıştı. O günden bu yana, çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah üyesi, 5 İsrail sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.