9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şişli’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Şişli’de bir otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:38
Takip Et

Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı

Şişli’de otomobil takla attı: 3 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İstanbul Şişli’de seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Darülaceze Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NE 4352 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
3
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
5
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
6
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
7
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Futbolda günün maçları
﻿Futbolda günün maçları
﻿Futbolda günün maçları
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.