Hızını alamayan Cübbeli, bu kez başörtülü kadınları hedef aldı: Bu cicili bicili başörtü giyenler var ya...

Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medyasında yaptığı tartışmalara neden olan açıklamalar ile tepki çekiyor.

Cübbeli Ahmet "İki erkek tokalaşınca cinsel meyil duyabilir" açıklamasıyla sosyal medyada sert tepkiler almıştı. Cübbeli bu kez de başörtüsü takan kadınlar hakkında söyledikleri ile gündem oldu.

"SON DÖNEMDE ÇOK ARTTI BUNLAR"

Cübbeli Ahmet'in YouTube kanalında yayınladığı videodaki sözleri dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet, "Bu cicili bicili başörtü giyenler var ya... Son dönemde çok arttı bunlar. Böyle bir din yok: Kadın-erkek karışık oturmak, kayınbirader, kayın... Şudur budur..." ifadelerini kullandı.