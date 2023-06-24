Cübbeli'nin karı kocanın yatağı ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı

Cübbeli Ahmet'in katıldığı bir YouTube kanalında eşlerle ilgili sarf ettiği sözler şaşkına çevirdi. Akılları güçleri apış arasına çalışıyor. Gençler bu yüzden deist-ateist oluyor.

Cübbeli'nin karı kocanın yatağı ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı

Editör: Ersoy Özdem

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Son Güzergah isimli YouTube kanalına konuk oldu.

Söyledikleriyle ve eylemleriyle neredeyse her gün yeni bir olaya imza atan Cübbeli Ahmet, evli çiftlere dikkat çeken önerilerde bulundu.

Evlilikte en önemli meselenin "yatak meselesi" olduğunun altını çizen Cübbeli, "Adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların 'Hastayım, canım istemiyor' konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer" dedi.

İşte Cübbeli'nin sözleri:

Evlilikte en büyük mesele yatak meselesi. Çünkü o adamın başka hanımı yok. Adamın zina tehlikesi var, her taraf çırılçıplak. Bu adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların 'Hastayım, canım istemiyor' konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer.

"BUNU DA DEMESEM ÇATLARDIM"

Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez. Kadın, 'Allah'ın emrini yerine getireyim, bu adamı tatmin edeyim, gözü dışarda kalmasın' demeli. Bunu da demesem çatlardım.

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"SON DÖNEMDE ÇOK ARTTI BUNLAR"

Öte yandan Cübbeli'nin geçtiğimiz günlerde başörtüsü takan kadınlar hakkında söyledikleri gündem olmuştu.

Cübbeli Ahmet, "Bu cicili bicili başörtü giyenler var ya... Son dönemde çok arttı bunlar. Böyle bir din yok: Kadın-erkek karışık oturmak, kayınbirader, kayın... Şudur budur..." ifadelerini kullanmıştı.

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