Hızını alamayınca arsaya uçtu

Kaynak: İHA
Hızını alamayınca arsaya uçtu
Antalya’da seyir halindeki motosikletin kaldırıma çarparak boş arsaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde gerçekleşti. Bölgeden aktarılan bilgilere göre; Sorgun Bulvarı’na doğru seyir halindeki Muhammed Baki Arvas’ın sürdüğü 65 ABZ 259 plakalı bir motosiklet, Sorgun Mezarlığı önünde yer alan virajda dengesini kaybetti.

Motosiklet hakimiyetinin kaybolmasıyla yaya kaldırımına çarparak motoskllet boş araziye uçtu. Kazada yarallanan motosiklet sürücüsü şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambullansla hastaneye kaldırılldı.

aw189958-03.jpg

aw189958-02.jpg

aw189958-01.jpg

Son Haberler
Yapay zeka güvenlik tehdidi mi? Teknoloji
Yapay zeka güvenlik tehdidi mi?
Birden metroda oynamaya başladı. Yolcuların ağzı açık kaldı. Nedeni şok etti Magazin
Birden metroda oynamaya başladı. Yolcuların ağzı açık kaldı. Nedeni şok etti
Ağrı’da 8 kilo 700 gram metamfetamin yakalandı Yerel Haberler
Ağrı’da 8 kilo 700 gram metamfetamin yakalandı
İzmir ve Aydın’da FETÖ’ye operasyon Yerel Haberler
İzmir ve Aydın’da FETÖ’ye operasyon
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Savaş Ay'ın miras davası 11 yıl sonra sonuçlandı Yaşam
Savaş Ay'ın miras davası 11 yıl sonra sonuçlandı
Sekizinci İtalyan Tasarım Günü’nün teması değer üretmek Ekonomi
Sekizinci İtalyan Tasarım Günü’nün teması değer üretmek