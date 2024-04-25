Hızını alamayınca arsaya uçtu

Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde gerçekleşti. Bölgeden aktarılan bilgilere göre; Sorgun Bulvarı’na doğru seyir halindeki Muhammed Baki Arvas’ın sürdüğü 65 ABZ 259 plakalı bir motosiklet, Sorgun Mezarlığı önünde yer alan virajda dengesini kaybetti.
Motosiklet hakimiyetinin kaybolmasıyla yaya kaldırımına çarparak motoskllet boş araziye uçtu. Kazada yarallanan motosiklet sürücüsü şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambullansla hastaneye kaldırılldı.