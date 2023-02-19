İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların “Hızlı Bina Tarama Yöntemi” ile binaların risk durumunu sorgulayabilmeleri için bir uygulama başlattı. Peki, hızlı bina tarama nedir? İBB hızlı bina tarama başvurusu nasıl yapılır?

HIZLI TARAMA NEDİR?

Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır.

Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir. Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bina durum tespiti için hazırladığı web sitesine giriş yapıp gerekli bilgileri doldurarak bina tespiti için randevu oluşturabilirsiniz.

Hızlı tarama başvurusunu aşağıdaki adresten yapabilirsiniz:

https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/basvuru/