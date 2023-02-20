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Pilottan İBB ekiplerine anlamlı ve duygusal teşekkür. Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı

Deprem bölgesi Hatay'da onlarca kurtarma operasyonunda bulunan İBB arama kurtarma ve itfaiye ekibine, İstanbul'a dönüş için bindikleri uçağın pilotundan teşekkür.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 02:03
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Hatayda bulunan İBB ekiplerine İstanbula dönüş yolunda pilottan teşekkür

Pilottan İBB ekiplerine anlamlı ve duygusal teşekkür. Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’a ilk ulaşan profesyonel ekip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve itfaiye ekipleri İstanbul’a döndü.  Dönüş yolunda uçak pilotunun teşekkürü büyük beğeni topladı.

Uçağın pilotu İBB personeline hitaben şu sözleri söyledi:

"Sizlere dünyaları tahsis etseler önünüze dünyaları serseler hakkınız asla ödenemez allah binlerce kez sizlerden razı olsun. Sizlere olan şükran minnet tarif edilemez bölge halkı adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum. Tekrar teşekkürler, sağolun"

"MORAL DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaştığı görüntülerde pilot, “Sizin hakkınız ödenmez” diyerek teşekkür etti. 

İmamoğlu ise bu görüntüleri “İBB Arama Kurtarma ekipleri hüzünle evine dönüyor! Kaptan pilotumuza moral desteği için teşekkürler” diyerek paylaştı. 

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