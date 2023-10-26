Hızlı trende bomba paniği! Seferler durduruldu

Çanta nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, hızlı tren seferleri iptal edildi. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı çantadan ise sadece iç çamaşırı ve poşet çıktı.

Polis ekipleri seferber oldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Meram Caddesi altgeçidinde yaşandı. Altgeçitte yürüyen bir vatandaş, tavana sıkıştırılmış bir çanta gördü ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Cadde trafiğe kapatılırken, hızlı tren seferleri de durduruldu. Terörle mücadele ekipleri, altgeçit çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Çantadan iç çamaşırı çıktı

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, itfaiyenin sepetli vinciyle çantaya ulaştı. Çantaya bağladığı fünyeyi patlatan uzman, şüpheli çantayı imha etti. Patlamanın ardından çantanın içinden iç çamaşırı, inşaat eldivenleri ve poşet çıktığı görüldü. Çantanın boş olduğunun anlaşılmasıyla cadde trafiğe açıldı, hızlı tren seferleri de yeniden başladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.