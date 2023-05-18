Hızlı ve Öfkeli 10 hayranlarıyla buluşuyor

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Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier'in oturduğu film, Dom Torretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadeleyi ele alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Brie Larson, Jordana Brewster, Charlize Theron, John Cena, Jason Statham, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Tyrese Gibson, Alan Ritchson, Sung Kang ve Rita Moreno yer aldı.

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 6 film vizyona girecek.

"Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?"

Hintli yapımcı ve yönetmen Shekhar Kapur'un yeni filmi "Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Mim Shaikh, Lily James ve Emma Thompson'un başrollerini paylaştığı filmin konusu özetle şöyle:

"Belgeselci ve arkadaşlık uygulamaları bağımlısı olan Zoe, sürekli yanlış kişileri seçmektedir. Zoe'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda komşuları olan Kazım için ise sonsuz aşkın sırrı basittir: Ailesinin izinden giderek görücü usulü evlenmek. Zoe, Londra'dan Lahor'a uzanan, görücü usulü evlilik hikayesini filme alırken bir taraftan da aşkı bulmanın yolları hakkında farklı bir bakış açısı kazanır."

"Bir Umut"

Ümit Köreken'in yönettiği; Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu'nun rol aldığı "Bir Umut", sinema filmlerinde rol almak isteyen bir gencin hikayesini konu alıyor.

"Araf 6: Ölüm"

Tarık Karakulak ve Biray Dalkıran'ın birlikte yönettiği korku filmi "Araf 6: Ölüm", cinler tarafından esir alındığını düşünen bir adamın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın Animasyonları

Norveçli yönetmen Rasmus A. Sivertsen'in beyaz perdeye uyarladığı "Süper Aile" ile Zhu Guo-Yang'ın filmi "Çılgın Yarışçılar" animasyon severleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.