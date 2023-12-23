'Hızlı ve Öfkeli' filmlerinin ünlü yıldızına cinsel saldırı suçlaması

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'Hızlı ve Öfkeli' filmlerinin ünlü yıldızına cinsel saldırı suçlaması
"Hızlı ve Öfkeli" seri filmlerinin yıldızı Vin Diesel'in, eski asistanından cinsel saldırı suçlaması geldi. Ünlü Amerikalı avukatı müvekkilinin tüm iddiaları reddettiğini açıkladı.

"Hızlı ve Öfkeli" Fast & Furious seri filmlerinin yıldızı ,ya da gerçek adıyla Mark Sinclair hakkında cinsel saldırı suçlaması.

Ünlü Amerikalı yıldızın eski asistanı Asta Jonassan, Diesel hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla Los Angeles'ta dava açtı. Dava konu cinsel saldırı suçlaması ise 13 yıl öncesine dayanıyor. Diesel'in eski asistanı Jonassan dava dilekçesinde ünlü aktörün 2010 yılındaki "Hızlı ve Öfkil 5:Rio Soygunu" filminin çekimleri sırasında Atlanta'da bir otelde kendisinine cinsel saldırıda bulunduğunu Diesel'in elinden zor kurtulduğunu iddia etti.

Oly sonrası Vin Diesel'in kızkardeşinin kendisini saatler sonrası arayıp, işine son verildiğini tebliğ ettiğini ileri sürdü. Diesel'in Samantha Vincent'in şirketi One Race Films'in yöneticisi olduğu belirtildi.

Vincent abisi hakkındaki iddialarla ilgili konuşmadı. Cinsel saldırıya uğradığın iddia eden Jonasson ayrıca Samantha Vincent ve One Race Films şirketi aleyhine de; "cinsiyet ayrımcılığı" ve "haksız fesih" davaları açtığı öğrenildi. .

Vin Diesel, Hollywood'ın en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyor. Diesel'in avukatı Bryan Freedman CNN International'a bir açıklama gönderdi ve müvekkilinin tüm iddiaları reddettiğini söyledi.

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