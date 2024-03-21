Otogaza bu gece zam geliyor siyah akaryakıt da zamlandı. Bugün benzin ve motorine zam gelmişti

Züleyha Öncü
Otogaza bu gece zam geliyor siyah akaryakıt da zamlandı. Bugün benzin ve motorine zam gelmişti
Bu sabah benzinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş, motorinin ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 1 lira 02 kuruş, fuel oile 73 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oile ise 1 lira 07 kuruş artış yapılmıştı. Bu gece yarısı otogaza da 48 kuruş zam geliyor.

Zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de değişen bir şey yok. Bu sabah benzinin fiyatına 1 lira 34 kuruş, motorinin ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Bununla yetinmeyen hükümet siyah akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına yukarı yönlü ayarlamalar yaptı.

Buna göre kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 1 lira 02 kuruş, fuel oilin litre fiyatına 73 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatına ise 1 lira 07 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 48 kuruş zam gelecek.

Otogaz İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 21 lira 95 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 21 lira 43 kuruşa, Ankara'da 21 lira 85 kuruşa, İzmir'de 21 lira 51 kuruşa satılıyor.

48 kuruşluk zammın ardından otogaz İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22 lira 43 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 21 lira 91 kuruşa, Ankara'da 22 lira 33 kuruşa, İzmir'de 21 lira 99 kuruşa satılacak.

Akaryakıt zamlarının sırasını savdığını belirten emekli bir vatandaş "Sırada tütün ürünleri ile alkollü içecek zamları var. 1 Nisan'da şakası demeden zamları yapacaklar. Kaşıkla verdiğini devlet kepçeyle topluyor. Sonra da bize oy ver diyor. Ben önceden verdim ama bu kez benden oy alamazlar. Çünkü elimi cebime sokunca para bulamıyorum" dedi.

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